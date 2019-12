Hexenritt in echt? „Harry Potter“-Fan fliegt auf einem Besen – Video

Ein verblüffendes Video ist auf Instagram aufgetaucht: Eine Person scheint auf einem Besen durch die Lüfte zu schweben, genau wie in den „Harry Potter“-Filmen. Doch wie war das möglich?

In dem Video, das am 10. Dezember veröffentlicht wurde, ist ein Mann zu sehen, der anscheinend einen Besen als Lufttransportmittel verwendet und wie Figuren aus den „Harry Potter“- Filmen gekleidet ist, Mantel inklusive. „Sie haben mein Bewerbungsschreiben für Hogwarts abgelehnt, aber ich habe trotzdem einen Weg gefunden, um Zauberer zu werden“, schrieb Zach King, der Inhaber des Instagram-Videos, in die Bildlegende.

Die Illusion in dem Video wirkt täuschend echt. Am Ende enthüllte King den Zuschauern seinen „Zaubertrick“: Sein Assistent zoomte mit der Kamera heran und offenbarte einen großen „Spiegel“. An den „Spiegel“ waren eine Beinattrappe und ein Besen angebracht worden. Hinter dem „Spiegel“ verbarg King sein eigentliches Transportmittel – ein Skateboard.

Wie die Nutzer reagieren

Die Mehrheit der Nutzer war begeistert von dem Trick.

„Du bist unglaublich!“, schrieb die Nutzerin „isabelledaza“.

„Omg, ich liebe es“, kommentierte das Video der User „u_tbj“.

Doch einige zeigten sich enttäuscht darüber, dass der trügerisch echte Hexenritt im Video tatsächlich nur ein Trick war.

„Ich hasse es, wie realistisch deine Videos sind“, sagte ein Nutzer.

„Ich dachte, das wäre echt!“ schrieb ein weiterer User.

„Von Anfang an habe ich geglaubt, das wäre echt“, kommentierte der Nutzer „americano_solouh“.

