„Mein tierischer Geist“: Ratte schleppt Kaffeetasse über U-Bahn in New York – Video

Wie nach der berühmten Pizzaratte von 2015, die ein großes Stück Pizza über die Stufen einer U-Bahn-Station in New York trug, ist die Twitter-Plattform wieder explodiert, nachdem eine Frau Anfang Dezember ein Video mit einer „Kaffeeratte“ gepostet hatte.

Eine New Yorkerin hat ein lustiges Video aufgenommen, in dem eine Ratte zu sehen ist, die eine Tasse Kaffee über eine U-Bahn-Plattform schleppt. Die Ratte trägt geschwind eine kleine Tasse, die sie am Rand festhält.

Das Nagetier wurde umgehend als „tierischer Geist“ einiger Menschen bezeichnet, und Social-Media-Nutzer wurden verrückt nach der #Coffeerat.

Ein Twitter-Nutzer sagte: „Meine Frage ist, wie sie ihn nehmen? Mit Sahne? Zucker? Ich weiß, einige können sich vor Ratten ekeln, aber das hier…“ „Die Kaffeeratte ist meine neue Lieblingsratte“, twitterte ein anderer Internetnutzer.

aa/sb