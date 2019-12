Pandabär des Moskauer Zoos hat Schneemann zum Fressen gern – Videos

Der Pandabär Ding Ding aus dem Moskauer Zoo hat dem Winter den Kampf angesagt und gleich mal Schneemänner in sein Beuteschema aufgenommen. Nun hat der Zoo via Twitter ein Video veröffentlicht, das dokumentiert, wie das Raubtier zu Werke geht.

Der Winter ist da! Nun fallen einige Verwandte des Pandas, wie zum Beispiel der Braunbär, in die Winterruhe. Pandabären sind da anders: Sie begeben sich in den kalten Monaten des Jahres in tiefergelegene Gebiete.

Руководство по тому, как правильно расправиться со снеговиком ☃️✨🐼 Метод Диндин 🍃 pic.twitter.com/MirwOnSHuu — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 12 декабря 2019 г.

​Nun wollte sich der Pandabär Ding Ding, der im Moskauer Zoo zu Hause ist, nicht so leicht geschlagen geben. In einem Video ist zu sehen, wie der Bär gegen einen Schneemann kämpft. Dabei scheut er nicht davor zurück, auf „grausame“ Methoden, wie der Schnee-Kreatur zuerst die „Arme“ zu „amputieren“ und sie zu vertilgen, zurückzugreifen. Doch damit nicht genug: Später bringt er den Schneemann auch noch um seine Karottennase. Und zu guter Letzt bemerkt der Bär die Blätterhaare seines Widersachers und machte sich zum Ziel, sie sich um jeden Preis zu schnappen – auch wenn das bedeutet, dass der Schneemann dafür seinen Kopf herhalten muss.

Потому что я панда⚡🐼🌿

Скажем нет зимней хандре вместе с Диндин 💕



Vd: Н. Назарова pic.twitter.com/X3sI6YrKlm — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 24 декабря 2019 г.

​In einem anderen Video kämpft Panda Ding Ding gegen einen anderen Widersacher, den Winterfrust. Mit Müh versucht er, seiner Trägheit Einhalt zu gebieten, rollt auf dem Boden herum und schlägt einen Purzelbaum. Danach kämpft er eifrig mit einer an einem Seil befestigten Plastikkugel.

Geschenk von China an Moskauer Zoo

Die Pandabären Ding Ding und Ru Yi waren Ende April von der Zuchtstation in Chengdu nach Moskau gebracht worden. Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping besuchten im Juni den Moskauer Zoo, um an der Übergabezeremonie zweier Pandas teilzunehmen. Die beiden Raubtiere werden im Rahmen der Leihgabe 15 Jahre in Moskau bleiben.

