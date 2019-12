Schulweg extrem in Vietnam: Kinder überqueren Fluss in Plastiktüten – Sputnik-Video

In der vietnamesischen Provinz Dien Bien müssen die Kinder des Dorfes Huoi Ha einen fünfstündigen Weg zurücklegen und dabei täglich ihr Leben aufs Spiel setzen. Um den Fluss zu überqueren, steigen sie in Plastiktüten und werden von Erwachsenen gezogen.

Durch die Luftblase in der Tüte bleiben sie über Wasser, werden nicht nass und können so an das andere Ufer gezogen werden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass dies nur ein Teil ihres langen Weges zur Schule ist.

Aber für diese Kinder aus der weit entfernten Siedlung ist es klar, dass die Bildung lebensnotwendig ist, wenn sie sich aus der Armut befreien wollen.

Video des gefährlichen Schulweges:

Doch auch für Erwachsene kann die Flussüberquerung gefährlich sein. Wegen der Regenzeit werden Bambusbrücken vom Fluss einfach fortgerissen. Erwachsene überqueren ihn daher auf Flößen, was ebenfalls extrem gefährlich sein kann.

ng/isch/sna