Horror-Unfall in China: Riesen-Rohr zerquetscht Pkw und schleift ihn mit – Video

Der Unfall ereignete sich am 29. Dezember 2019 in der chinesischen Stadt Huzhou, Provinz Zhejiang. Auf einem Video, das im Internet zu einem Hit wurde, ist ein Pkw zu sehen, der an einer Ampel neben einem Sattelschlepper auf Grün wartet. Der Sattelschlepper war mit einem sehr langen und starkem Rohr beladen.

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Sattelschlepper zuerst – die Fahrer der anderen an der Ampel stehenden Autos ließen ihn ihrer Sicherheit halber vor. Als er jedoch begann, nach rechts abzubiegen, prallte das Rohr auf den Wagen, der an der Ampel neben ihm gestanden hatte.

Je weiter der Sattelschlepper abbog, desto tiefer schnitt sich das Rohr in den Pkw und zog ihn mit sich. Die anderen Fahrer auf der Straße versuchten vergeblich den Sattelfahrer durch Hupsignale zum Anhalten zu bringen.

Der Fahrer des demolierten Pkw‘s und seine Begleiterin schafften es gerade noch so, ihr Fahrzeug zu verlassen, bevor das Rohr das Dach des Pkw’s völlig eindrückte. Kurz darauf hielt auch der Sattelschlepper an.

Ob jemand bei dem Vorfall verletzt wurde, ist nicht bekannt.

dg/gs