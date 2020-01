Mann verlässt Haus und wird „wegteleportiert“ – Video

Das Video, das am 2. Januar von dem YouTube-Kanal ViralHog veröffentlicht wurde, zeigt, wie ein Mann auf merkwürdige Weise verschwindet. Er verlässt ein Haus und bleibt für ein paar Sekunden wie festgewurzelt vor dem Garten stehen, als hätte jemand auf die Stopp-Taste gedrückt. Nach ein paar Sekunden ist er allerdings weg – als wäre er wie in „Raumschiff Enterprise“ teleportiert worden.

User im Netz waren sowohl verblüfft, als auch skeptisch. Für manche ähnelte das Verschwinden des Mannes einer Entführung durch Außerirdische, wie sie in Filmen dargestellt wird.

„I want to believe! (ein bekanntes Zitat aus der Fernsehserie „Akte X“ – Anm. d. Red.)“, schrieb der User n9nebraker.

Andere waren sich sicher, dass es ein Softwarefehler war.

„Eindeutig ein Fehler in der Softwareverarbeitung“, kommentierte der Nutzer „Shiny 345“.

„Ich sehe so etwas sehr oft in Kameras. Es ist nicht unüblich“, erklärte der User „iga ninja“.

Wie sich herausstellte, war es in der Tat ein Softwarefehler.

Laut der Beschreibung des Videos auf dem YouTube-Kanal, trug sich der Vorfall am 27. Dezember 2019 in der US-amerikanischen Stadt Porter, Bundesstaat Texas, zu. Die Verlobte des „Teleportierten“ soll in der Beschreibung des Videos erklärt haben, dass sie mit ihrem Freund die Aufnahmen ihrer Türkamera am nächsten Morgen durchgesehen hätten und dabei auf diesen seltsamen Fehler im Video gestoßen seien.

„Schau, die Kamera hat aufgenommen, wie du von Aliens entführt wurdest!“ schrieb sie sichtlich belustigt.

dg/ae