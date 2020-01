Italien: Spektakulärer Ausbruch von Ätna hautnah aufgenommen – Video

Augenzeugen haben in der sibirischen Stadt Tjumen eine Gruppe von drei Schweinen gefilmt, wie diese in einen russischen Supermarkt gewandert war und das Sortiment des Geschäfts beschnüffelte. Dabei wollten die Tiere anscheinend der Redewendung „besoffen wie ein Schwein“ gerecht werden – sie schlürften in dem Geschäft Cognac.