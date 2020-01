Illegal errichtete Luxushäuser in Indien spektakulär weggesprengt – Video

Lokale Behörden haben zwei luxuriöse Häuser an einem See im südindischen Bundesstaat Kerala sprengen lassen, weil ihr Bau gegen örtliche Umweltgesetze verstieß.

Geplant sei auch, zwei weitere Gebäude in Kürze abzureißen. Dies sei einer der größten Abrissaktionen in Bezug auf Wohnkomplexe in Indien.

Das Landesgesetz verbietet den Bau in einer bestimmten Entfernung von Meer, Flüssen, Seen und anderen Gewässern.

