Restaurant in Australien sammelt mit 103-Meter-Pizza Geld für Feuerwehrleute – Video

Die Pizza mit Tomatensoße und Mozzarella wurde mit Hilfe eines Durchlaufofens gebacken, dann mit Oregano gewürzt, mit Olivenöl beträufelt und mit Basilikum garniert. Die Arbeit nahm vier Stunden in Anspruch.

An Italian restaurant in Australia prepared a 338-foot-long Margherita pizza to raise funds for firefighters battling bushfires https://t.co/EfQEKxG2oX pic.twitter.com/dz47NowAdq — Reuters (@Reuters) 22. Januar 2020

Am Ende bot das Restaurant rund 4000 Stücke an. Der Erlös wurde an die Feuerwehr von New South Wales gespendet. Der Bundesstaat wurde von den seit Monaten in Australien wütenden schweren Buschfeuern besonders betroffen.

Brände und starker Regen in Australien

Die im Oktober ausgebrochenen Buschfeuer verbrannten in ganz Australien mehr als zehn Millionen Hektar Land. Betroffen ist ein Gebiet, das von der Größe etwa einem Drittel der Fläche Deutschlands entspricht.

Bislang sind infolge der BuschbrändeMenschen ums Leben gekommen, darunter vier Feuerwehrleute. Tausende Häuser wurden zerstört. Nach der Schätzung der Universität Sydney sind mehr als eine Milliarde Tiere dem Feuer zum Opfer gefallen. Dabei seien mehr als 350 Koalas verendet.

Nach verheerenden Bränden traf Australien ein starker Regen. Das stürmische Wetter fegte über die Bundesstaaten Victoria, New South Wales und Queensland. Trotz der Regenfälle brennen an der Ostküste noch immer Feuer.

