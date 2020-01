Einfach herzerwärmend: Kanadier befreit drei Katzen aus Eis - mit Kaffee – Video

In Thailand ist ein Affe in einen Pkw gesprungen, um um Essen zu betteln. Nachdem er zum wiederholten Male Bananen – das stereotypischste Mahl auf ihrer Speisekarte – abwies, bot ihm ein Passagier Pommes an. Der Affe verschlang kurzerhand den Snack. Das entsprechende Video wurde daraufhin im Netz veröffentlicht.