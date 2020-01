Ekelerregend: Barfüßiger Fluggast bringt Mitreisende auf die Palme – Video

Das Video zeigt, wie ein unbekannter Tourist mit bloßen Füßen seine Ferse popelt und Hautfetzen abreißt. „Was immer der menschliche Geist sich vorstellen und woran immer er glauben kann, das kann er auch vollbringen“, zitierte die Kontoinhaber sarkastisch die Worte von Napoleon Hill unter dem Posting.

Sein Verhalten hat viele Kommentatoren geärgert. „Wer sind all diese Leute? In all den Jahren, in denen ich in Flugzeugen fliege, bin ich noch nie auf so ekelhaftes Verhalten gestoßen“, schrieb ein Benutzer. „Ich kann es mir nicht ansehen. Schreckliche Barbarei“, entsetzte sich der andere. „Mein Herr, hat jemand dort wirklich nicht gekotzt?“, fragte angewidert ein dritter User.

aa/mt