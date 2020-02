US-Amerikaner von wildem Reh zu Boden gerissen – Video

Am Sonntag hat US-Präsident Donald Trump Gäste in seinem Privat-Club Mar-a-Lago in Florida empfangen, um das Mega-Sportevent der USA – den Superbowl – anzuschauen. Doch beim Abspielen der Nationalhymne filmte einer der Gäste einen völlig unangemessenen Auftritt des Präsidenten.