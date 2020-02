Atemberaubend: Selbstfahrendes „Zurück in die Zukunft“-Auto driftet um die Kurven – Video

Der DeLorean DMC-12 erlangte besondere Bekanntheit in seiner Darstellung als Zeitmaschine in der Film-Trilogie „Zurück in die Zukunft“. Der Name des Projekts – MARTY (Multiple Actuator Research Test bed for Yaw control) – erinnert an eine der Hauptfiguren der Filme, den Jugendlichen Marty McFly.

Das umgebaute Auto verfügt laut eine Mitteilung der Universität über elektronisch gesteuerte Brems-, Beschleunigungs- und Lenksysteme. Auf dem Fahrzeugdach befinden sich GPS-Antennen, mit denen die Wagenposition bis auf 2,5 cm Genauigkeit geortet werden kann. Dank einem Bordcomputer braucht MARTY nur wenige Sekunden, um die optimale Fahrlinie zu berechnen.

Die Aufnahmen zeigen, wie der Wagen den Rundkurs mit der Perfektion eines Drift-Profis im Querdrift absolviert. Im Fahrzeug sitzen zwei Ingenieure, Jon Goh und Tushar Goel, die es jedoch nicht lenken.

Grundlage für künftige sichere Ausweichmanöver von selbstfahrenden Autos

Das Team sieht den spektakulären Versuch als Grundlage dafür, das autonome Fahren sicherer zu gestalten. Rutschige Fahrbahnen und rasche Ausweichmanöver, etwa wenn Fußgänger plötzlich in die Fahrbahn geraten, sollten anhand der Erfahrung aus dem MARTY-Projekt besser gemeistert werden können.

mo/mt