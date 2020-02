Fluggäste schreien um ihr Leben: Boeing Dreamliner fliegt durch Orkan – Video

Am Sonntag mussten einige Passagiere einen echten Horrorflug über sich ergehen lassen. Ein Video aus der Maschine zeigt, wie einige Fluggäste vor Panik schreien, während sich der Flieger durch den Sturm kämpft.

Eine Boeing 787 der Fluggesellschaft Air Europa mit über 300 Passagieren an Bord war am Sonntag von Madrid in Richtung Amsterdam unterwegs.

Grote paniek aan boord van dit vliegtuig dat wilde landen op Schiphol vanavond. Door de storm lukte dat tot vijf keer toe niet. Het toestel keerde daarom terug naar Madrid. https://t.co/N2jIujC2sR pic.twitter.com/1etiiIIJSB — RTL Nieuws (@RTLnieuws) February 9, 2020

​Nach insgesamt fünf erfolglosen Landeversuchen am Flughafen Schiphol musste die Maschine zum Abflugort zurückkehren, wie der niederländische Fernsehnachrichtendienst RTL Nieuws berichtet.

Ein Video direkt aus dem Flugzeug zeigt, wie die Maschine von demdurchgeschüttelt wird. Dabei brechen einige Passagiere in Panik aus und schreien los.

„Die Leute haben geschrien und sich übergeben“, erzählt Mark Haagen, einer der Fluggäste, RTL Nieuws.

Schließlich konnte das Flugzeug sicher in Madrid landen.

Bei der Landung hätten alle geklatscht, berichtete Mark Haagen für die niederländische Nachrichtenseite.

