Fregatte „Admiral Kassatonow“ in Aktion: Russlands Verteidigungsministerium zeigt Tests – Video

Russlands Verteidigungsministerium hat ein Video publik gemacht, das Tests der neuesten Fregatte „Admiral Kassatonow“ in der Barentssee zeigt.

Die Aufnahme wurde vom russischen Verteidigungsministerium am Montag veröffentlicht.

Darauf sind die Tests der neuesten russischen Fregatte „Admiral Kassatonow“ zu sehen. Laut dem russischen Verteidigungsministerium wurden unter anderem die Schiffsysteme der Stellung von Scheinzielen und passiven Störungen getestet, die die Fregatte vor Attacken von hochpräzisen Raketenwaffen schützen.

„Admiral Kassatonow“ verfügt über den Komplex „Poliment-Redut“, Marschflugkörper „Kaliber“ und „Oniks“ sowie moderne funktechnische und hydroakustische Komplexe.

Projekt 22350

Die Fregatte des Projektes 22350 wurde im November 2009 auf Kiel gelegt. Man plante, diese bis Ende 2019 an die Armee zu übergeben. Jedoch konnten die Tests wegen eines Sturms in der Barentssee nicht abgeschlossen werden. Nach allen Überprüfungen soll das Schiff in die Bewaffnung der Nordflotte aufgenommen werden.

Die Fregatte „Admiral Gorschkow“ ist das Spitzenschiff des Projektes 22350. Die dritte Fregatte des Projektes heißt „Admiral Golowko“.

ak/ae