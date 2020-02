Wegen Orkan Ciara: Welle fegt Kind und Vater fast weg – Video

Das Video von dem Zwischenfall entstand am Sonntag während des in Großbritannien wütenden Sturmtiefes Ciara, das in Deutschland „Sabine“ genannt wird.

Darauf ist zu sehen, wie ein Mann mit seinem Kind die wütende Natur beobachtet. Sie stehen gefährlich nah am Metallgeländer, was sie später auch bereuen werden.

Denn als eine hohe Welle die Küste trifft und Wassermassen über die Schaulustigen hereinbrechen, schnappt sich der Vater blitzschnell das Kind und rennt um sein Leben.

Glücklicherweise konnten sich die beiden noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, wie der Clip zeigt.

dd/ae