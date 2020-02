Hammerhai greift hilflosen Riesenzackenbarsch an – Video

Ein Tierfotograf aus Palm Beach Gardens in Florida hat am Wochenende einen atemberaubenden Anblick vor der Küste von Singer Island eingefangen: einen Hammerhai, der einen Riesenzackenbarsch angreift.

Michael Patrick O'Neill nutzte eine Drohne, um ein Video von der jährlichen Wanderung der Schwarzspitzen-Haie aufzunehmen. Unterwegs entdeckte er einen beeindruckenden Hammerhai, der sich von kleineren Haien wie dem Schwarzspitzen-Hai ernährt.

Laut O'Neill habe sich der Hammerhai plötzlich von den Schwarzspitzen gelöst und bewegte sich gerade auf einen Zackenbarsch zu, der an der Wasseroberfläche schwamm.

Der riesigelebt normalerweise auf dem Meeresboden und O'Neill vermutet, dass er von Fischern gefangen und dann schnell wieder ins Wasser gelassen worden sei. In diesem Fall dehnen sich die Gase im Magen des Fisches aus, wodurch sich der Magen aufbläht und der Fisch auf der Wasseroberfläche schwimmen bleibt. Dies macht ihn zu einer leichten Beute für Raubfische

Verantwortungsbewusste Angler sollten den Fisch entlüften, so der Fotograf. „Mit Lüften meine ich, ein Loch mit einem scharfen Gegenstand zu bohren, damit das Gas in seinem Bauch entweichen kann und der Zackenbarsch wieder nach unten schwimmen kann“, sagte der Fotograf. „Wenn Sie dieses Gas nicht loswerden, ist der Fisch an der Oberfläche gelähmt.“

Und genau das ist passiert. Laut O'Neill griff der Hammerhai den Zackenbarsch unablässig an und tötete ihn schließlich. Doch aufgrund des kleinen Mundes des Hais und der zähen Haut des Zackenbarschs konnte der Hammerhai ihn nicht fressen.

„Was dieser Hai wirklich brauchte, war Hilfe von einem anderen Hai“, sagte O’Neill.

om/mt