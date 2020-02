Schon wieder Aliens in Florida? Schlangenartiges Flugobjekt sorgt für Spekulationen – Video

Einwohner der Vereinigten Staaten haben wieder Fotos und Videos von ungewöhnlichen leuchtenden Objekten am Himmel in Florida geteilt.

Das kurze Video wurde am 10. Februar in der Nähe eines Hotels in der Stadt Kissimmee aufgenommen. Im Video ist ein hellweißes Objekt zu sehen, das sich schnell durch die Wolken bewegt. Dann blinkt das nicht identifizierte Flugobjekt und verschwindet.

2019 gab es bereits eine Reihe von Videos, die UFO-ähnliche Objekte zeigen, die über Florida am Himmel schwebten. Zuvor soll eine UFO-Sichtung von dem SpaceX-Satellit erfasst worden sein.

aa/mt