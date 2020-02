Flucht aus Kiefer des Todes: Weißer Hai greift Baby-Robbe an und geht leer aus – Drohnen-Video

Die Bilder stammen von einer Drohne, die als Möwe getarnt war. Das Gerät filmte, wie eine Robbe einem Weißen Hai zu entkommen versucht. Dabei scheint, dass das Tierchen einen Plan hat.

Im Laufe des gesamten Videos bleibt die Robbe möglichst nah an dem Schwanz des Hais, so dass das Raubtier nicht nach seiner Beute schnappen kann.

Schließlich kann die Robbe dank ihrer Schnelligkeit und Gelenkigkeit den erschöpften Angreifer austricksen und davonschwimmen.

Die Aufnahmen wurden an einem unbekannten Ort für die BBC-Serie „Spy in the wild“ (dt.: „Spione im Tierreich“) gemacht.

Auf YouTube wurde das Video vor einer Woche online gestellt und sammelte über eine halbe Million Aufrufe.

dd/sb