Indonesischer Vulkan Merapi ausgebrochen – Zeitraffer-Video

Merapi – einer der aktivsten Vulkane des Landes und einer der weltweit gefährlichsten – brach am Donnerstag aus. Dies meldete die Nachrichtenagentur Antara.

Terjadi erupsi di Gunung #Merapi tanggal 13 Februari 2020 pukul 05:16 WIB. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo 75 mm dan durasi 150 detik. Teramati tinggi kolom erupsi ±2.000 meter. Arah angin ke Barat Laut. pic.twitter.com/Mkvx9Q3r0z — VolcanoYT (@VolcanoYTz) February 12, 2020

Die Eruption dauerte demnach 105 Sekunden und ließ Vulkanasche bis in eine Höhe von 2000 Metern über dem Krater aufsteigen.

Indonesien hat die weltweit höchste Dichte von Vulkanen und ist Teil des so genannten „Pazifischen Feuerrings“. Der 2914 Meter hohe Merapi befindet sich in der Mitte Javas rund 35 Kilometer nördlich der Großstadt Yogyakarta. Diese zählt ungefähr 500.000 Bewohner; in ihrem Umkreis leben circa drei Millionen Menschen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bayu Cahyo AW (@bayucahyoaw) am Feb 15, 2020 um 1:54 PST

mo/mt