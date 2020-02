„Iron Man“ in Aktion: Erster selbständiger Flug mit Raketenrucksack – Video

Der Erbprinz von Dubai Hamdan bin Muhammad Al Maktum hat in seinem Instagram-Account ein beeindruckendes Video gepostet, das zeigt, wie der Franzose Vince Reffet internationalen Medienberichten zufolge als erster in der Geschichte einen hundertprozentig autonomen menschlichen Jetpack-Flug mit einem Senkrechtstart unternahm.

Auf der am Montag veröffentlichten atemberaubenden Aufnahme ist der Franzose, also das Mitglied des Teams Jetman Dubai, zu sehen, der sich laut Angaben des Magazins „Esquire Middle East“ innerhalb der ersten acht Flugsekunden 100 Meter entfernte und am Ende des Stunts eine Höhe von 1800 Metern erreichte. Es war die erste Mission, während der man vom Boden aus senkrecht startete – zuvor gab es Hubschrauber-Sprünge aus großer Höhe.

„Ein wichtiger Meilenstein bei der Verwirklichung eines hundertprozentigen autonomen menschlichen Fluges. Gut gemacht, Jungs“, schrieb der Erbprinz auf Instagram.

Die gefilmte Situation, die den an dem Gerät festgeschnallten und in die Luft abhebenden Franzosen darstellt, ähnelt den Aufnahmen eines Hollywood-Blockbusters. Der ungewöhnliche Raketenrucksack wird vom Boden aus gesteuert und kann im Schweben Richtungen ändern und Schleifen ausführen.

Das ganze Video des legendären Fluges kann man sich auf YouTube ansehen. Vince Reffet wird von Usern mit der Figur Boba Fett aus „Star Wars“ verglichen.

„Bei allem, was ich je gesehen habe, ist das dem Jetpack von Boba Fett am ähnlichsten“, hieß es in einem Kommentar.

Die Zeitung „The Daily Mail“ vergleicht ihrerseits das Outfit des Piloten mit dem Marvel-Superhelden „Iron Man“.

Trotz Erfolgs hagelt es Kritik

Auf Twitter erntete die Aufnahme hingegen kritische Stimmen: „Der CO2-Fußabdruck davon ist entsetzlich. Das braucht die Menschheit nicht. Wir sollten aufhören, den von den Golfstaaten fabrizierten Blödsinn zu fördern“, so ein Twitter-Nutzer.

„Sieht schrecklich nicht umweltfreundlich aus“, lautet es in einem anderen Kommentar.

Doesn’t look terribly environmentally friendly — Helen (@Helen_V100) February 17, 2020

Und wie würden Sie diese Performance beurteilen?

