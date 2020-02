Massenkarambolage in Tunnel: Unfall mit Bradley-Schützenpanzer auf Video festgehalten

Ein schwerer Verkehrsunfall in einem Tunnel in Südkorea hat Medienberichten zufolge vier Menschenleben gefordert. Zudem wurden 43 Personen verletzt. Eine Überwachungskamera fing die tödliche Massenkarambolage ein.

Die Aufnahmen zeigen, wie es zu einem Unfall zwischen einem Tieflader, der einen Schützenpanzer M2 Bradley transportierte, und einem anderen Fahrzeug kam. Die Fahrzeuge sollen aufgrund von Glatteis in dem Tunnel kollidiert sein.

Der erste Auffahrunfall mit dem dabei verwickelten Tieflader sorgte für einen Stau in dem Tunnel. Wegen der Glätte konnten nicht alle Fahrzeuge rechtzeitig vor der Unfallstelle bremsen.

Als ein Tanklaster ungebremst in das Stauende raste, kam es zu einem schlimmen Brand.

Medienberichten zufolge kamen bei der Massenkarambolage vier Menschen ums Leben, 43 weitere wurden verletzt.

Zu den Umständen des tödlichen Verkehrsunfalls wird derzeit ermittelt.

Zuvor war berichtet worden, dass sich der Unfall am 17. Februar in dem Tunnel zwischen den Städten Suncheon und Wanju in der Provinz Jeollabuk-do (Nord-Jeolla) im Südwesten von Südkorea ereignete.

Insgesamt 30 Fahrzeuge wurden bei der Karambolage irreparabel beschädigt.

dd/ae