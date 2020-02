Syrien: US-Kriegsmaschine drängt russischen Panzerwagen von der Straße – Video

Laut dem Kommentar zu den Bildern kam es in der Nähe der Stadt Qamischli im Nordosten Syriens zu dem Zwischenfall. Wann genau die Aufnahmen gemacht wurden, wird aber nicht erwähnt.

Das Video wurde aus einem Auto aufgenommen, das einen Konvoi mit russischen Flaggen einholt. Die Kamera fängt unter anderem auch einen russischen Tigr-Panzerwagen ein, der hinter US-Militärgerät rollt.

Da die US-Fahrzeuge zu langsam unterwegs waren, versuchte der Tigr-Panzerwagen, diese zu überholen. Doch er wird von einem US-Wagen blockiert und von der Straße ins Feld gedrängt.

Das Video endet, als die beiden Fahrzeuge anhalten.

Die Kommandozentrale des US-Militärs im Nahen Osten (Centcom) weigerte sich, einen Kommentar dazu abzugeben.

Der offizielle Vertreter des US-Zentralkommandos Centcom, Kapitän William Urban, bezeichnete die Zusammenarbeit mit den russischen Militärs als „professionell“.

Das russische Verteidigungsministerium hat zu dem Vorfall bislang ebenfalls keinen Kommentar abgegeben.

Syrienkonflikt

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 war der Sieg über die Terrorvereinigung „IS“* in Syrien und im Irak verkündet worden. In einzelnen Gebieten dieser Länder der Kampf gegen die Milizen weitergeführt. Aktuell rücken die politische Regelung, der Wiederaufbau Syriens und die Rückkehr der Flüchtlinge in den Vordergrund.

Inmitten der Eskalation in Idlib werfen Ankara und mehrere seiner Partner Damaskus und Moskau vor, humanitäre Ziele und das türkische Militär angegriffen zu haben. Russland und Syrien haben wiederholt erklärt, dass die Aktionen der Terroristen die Ursache für die Instabilität in der Region seien.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

