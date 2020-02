Drogen-U-Boot mit fünf Tonnen Kokain in Panama gestoppt – Video

Einheiten der panamaischen Luftwaffe und Marine (Senan) haben am Freitag vier Kolumbianer festgenommen, die mit einem U-Boot fünf Tonnen Kokain schmuggeln wollten.

„Die Einsatzkräfte des Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) haben fünf Tonnen Kokain in einem U-Boot in der Provinz Bocas del Toro beschlagnahmt. Vier Kolumbianer wurden festgenommen“, so der Kommentar zu dem auf Twitter veröffentlichten Bildern des gestoppten Drogen-U-Bootes.

Cinco toneladas decomisaron las autoridades en una embarcación sumergible al noreste de la provincia de Bocas del Toro. Se aprehendieron a 4 colombianos. pic.twitter.com/lbppW77GtA — FRECUENCIA INFORMATIVA (@frecuenciainfo1) February 19, 2020

​In Südamerika befinden sich drei der weltweit größten Länder für die Kokain-Produktion – Kolumbien, Peru und Bolivien. Auch in Panama, Ecuador, im Südwesten von Venezuela und im Nordosten Brasiliens wird Koka angebaut.

dd/mt