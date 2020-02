„Welthauptstadt der Hai-Angriffe“: Surfer zeigt atemberaubendes Drohnen-Video

Ein Surfer aus den USA hat ein spektakuläres Video mit einer Drohne gemacht: Darauf sind mehrere Haie zu sehen, die ganz nah am Strand von New Smyrna Beach im US-Bundesstaat Florida schwimmen. Wenige Minuten zuvor hat der Mann aber selbst Wellen geritten.

Das Video des 33-jährigen Surfers Jeremy Johnston wurde vor wenigen Tagen in seinem Instagram-Account gepostet. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag.

Der Mann machte sich laut seinen Aussagen auf den Weg zum Strand von New Smyrna Beach in Florida, um Wellen zu reiten. Nachdem er mit dem Surfen fertig war, ging er aus dem Wasser an den Strand und filmte den Ozean mit einer Drohne.

Was er auf dem Video sah, machte ihn sprachlos – Dutzende von Haien, die im Flachwasser schwammen, um offenbar nach Kleinfischen zu suchen.

„Ich war schockiert und überrascht“, sagte der Mann gegenüber dem TV-Sender CNN.

Johnston veranlasste auch, dass andere Menschen sofort aus dem Wasser ans Ufer zurückkehrten. Der Mann betonte, er habe nicht die Absicht gehabt, andere Menschen mit seinem Video abzuschrecken. Am nächsten Tag ging er wieder surfen.

Beliebter Ort - trotz aller Gefahren

Die Strände von New Smyrna Beach gelten Medienberichten zufolge weltweit als sehr gefährlich, weil es dort von Haien wimmelt, die dank warmem Wasser hier gern jagen. Experten nennen die Gewässer sogar „die Welthauptstadt der Hai-Angriffe“. Englischsprachige Medien berichten unter Berufung auf die offizielle Statistik, dass es im Sommer 2019 elf bestätigte Hai-Angriffe gegeben habe. Trotzdem bleibt die Gegend unter den Schwimmern und Surfern aus aller Welt sehr beliebt.

