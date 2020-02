Fairer Tausch: Eichhörnchen bringt Zapfen gegen Nüsse – Video

Das Video zeigt, wie ein graues Eichhörnchen an der Außenseite des Fensters eines mehrstöckigen Gebäudes im vierten Stock steht. Es hält einen Zapfen in den Zähnen und wartet, bis es hereingelassen wird. Eine Frau öffnet das Fenster und gibt ihm zwei Nüsse. Es nimmt eine davon und gibt dafür einen Zapfen. Danach erlaubt das Eichhörnchen der Frau sogar, sich zu streicheln, während es an der Nuss nagt.

aa/mt