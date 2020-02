Russische Spezialkräfte bei Geheim-Einsatz gefilmt - Video

Das russische Verteidigungsministerium hat ein Video veröffentlicht, das die russischen Spezialtruppen in Aktion zeigt.

Die Aufnahmen wurden von der Behörde anlässlich des Tages der Spezialkräfte in Russland online gestellt. Per Erlass des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom 26. Februar 2015 wird der Tag der Spezialkräfte am 27. Februar begangen.

In den sieben Jahren seit der Gründung der Spezialeinheit haben 13 Soldaten von ihr die höchste Auszeichnung Russlands, Held der Russischen Föderation, erhalten.

Die Behörde veröffentlichte zudem ein anderes Video von einem geheimen Nacht-Einsatz der Spezialkräfte. In 30 Sekunden wird gezeigt, wie die Einheit feindliche Kämpfer und einen Terroristen-Transport mit einem Schuss aus einem Granatwerfer neutralisieren.

Die Aufnahmen wurden dabei durch ein Zielfernrohr gemacht.

Wann und wo der Einsatz durchgeführt wurde, bleibt geheim.

dd/tm