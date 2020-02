Mann verirrt sich unter Eis und bricht in Panik aus - Video

Das Video beginnt damit, dass sich Jason Clark bis auf die Shorts auszieht und in ein Loch in der Eisdecke am Bear Lake an der Grenze zwischen den US-Bundesstaaten Utah und Idaho springt.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Clark (@jasontodolist) 24 Фев 2020 в 6:24 PST

Die Aufnahmen zeigen, wie der Mann zuerst sicher in Richtung des Ausstiegsloches schwimmt, doch dann bricht er seine Aktion ab und kehrt zurück.

Panisch versucht er das erste Loch zu finden, das klappt aber nicht wirklich. Beim genauen Hinschauen, merkt man auch, dass der Mann sogar versucht, die Eisdecke mit dem Rücken aufzubrechen. Dies gelingt ihm auch nicht.

Erst nach rund dem 40-sekündigen Kampf ums Überleben, gelingt es dem Mann aufzutauchen.

Auf Instagram teilte er mit seinen Followern die Eindrücke.

„Noch nie war ich dem Tod so nahe. Ich hätte nie gedacht, dass meine Augäpfel so schnell einfrieren werden", so Clark.

dd/tm