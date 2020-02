Günstiger E-„Würfel“ statt Mofa: Citroens Elektroauto für Fahranfänger ist serienreif – Videos

Der Citroen Ami wurde 2019 auf dem Genfer Autosalon präsentiert. Die Serienversion hat der Firma zufolge eine Länge von 2,41 Metern und eine Breite von 1,39 Metern ohne Spiegel. Das winzige Fahrzeug besitzt einen reinen Elektroantrieb und kommt mit seinem 5,5-kWh-Akku etwa 70 Kilometer weit. Der Akku lässt sich sogar an einer normalen Haushaltssteckdose in drei Stunden wieder vollladen.

E-Car für Fahranfänger

Der Autokonzern positioniert den würfelförmigen E-Wagen als Modell für Fahranfänger und Alternative zu einem Mofa oder einem Fahrrad. Der Ami mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern fällt in die Klasse der Mofas (AM-Klasse) und lässt sich schon ab 16 Jahren – in Frankreich sogar ab 14 Jahren – fahren.

Marktstart in Frankreich soll laut dem Unternehmen am 30. März sein, einige Monate später in Spanien, Italien, Belgien und dann auch in Deutschland. Der Wagen wird demnach 6900 Euro kosten, nach der Förderung sollen es in Frankreich nur noch 6000 Euro sein. Außerdem wird der Ami auch als Car-Sharing-Auto verfügbar sein.

mo/ea