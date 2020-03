USA: Mann liefert sich Verfolgungsjagd im Leichenwagen samt Leiche - Video

Nach Angaben der Zeitung „Los Angeles Times” wurde das Auto am Mittwochabend (26. Februar) auf dem Parkplatz vor einer Kirche in Pasadena östlich von Los Angeles gestohlen. Dabei sollen die Bestatter den Schlüssel in der Zündung gelassen haben.

Dieauf der Autobahn 110 am Donnerstag endete schließlich mit einem Unfall für den gestohlenen Lincoln Navigator.

Der Dieb wurde verhaftet. Die Polizei äußerte sich weder zu dem Zustand des Leichnams, noch zu den Hintergründen der Tat.

Bei dem Täter soll es sich Medienberichten zufolge um den 25-jährigen James Juarez handeln.

dd/ip