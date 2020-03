US-Amerikaner läuft über brodelnden Vulkankrater – Video

Der US-amerikanische Extremsportler Nik Wallenda ist am Mittwoch auf einem Drahtseil über heißem Magma gelaufen. Der gefährliche Balanceakt über einen aktiven Vulkan in Nicaragua macht nun die Runde im Internet.

Der Drahtseilartist Nik Wallenda überquerte den Vulkan Masaya in Nicaragua, dabei war der Krater voll mit glühender Lava. Die Aktion in 600 Metern Höhe dauerte rund 30 Minuten.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nik Wallenda (@nikwallenda) 5 Мар 2020 в 1:59 PST

Dabei seien die Hitze und die giftigen Dämpfe eine besondere Herausforderung gewesen, wie der Extremsportler auf Twitter schrieb

Um sich vor den Ausdunstungen zu schützen, trug er eine Atemschutzmaske und eine Schutzbrille.

Übertragen wurde die Überquerung sogar live im US-Fernsehen.

In seiner Karriere hatte Wallenda bereits die Niagarafälle, einen Teil des Grand Canyons und den Times Square in New York City überquert.

