Die US-Raumfahrtbehörde hat das gesamte Bildmaterial, das die Kameras des Mars-Rovers vom 24. November bis zum 1. Dezember 2019 machten, zu einem einzigen vereint.

Das Originalbild wurde von derfür alle Interessierte zum Herunterladen bereit gestellt. Die Datei ist jedoch ganze 2,25 Gigabyte groß.

Als eine Alternative dazu gibt es ein dreiminütiges Video, in dem nebenbei erklärt wird, was an welcher Stelle zu beobachten ist.

Der Mars-Rover Curiosity trat am 26. November 2011 seine Mission an. Seit über acht Jahren liefert er neue Erkenntnisse an die Forscher.

dd/ae