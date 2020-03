Sein Rivale Israel Adesanya, der zuvor auf die Waage stieg, wog sich mit 184,5 Pfund oder 83,7 Kilogramm ein. Romeros Gewicht betrug 185 Pfund, was 83,9 Kilogramm entspricht.

​Der Titelkampf im Mittelgewicht zwischen Israel Adesanya und Yoel Romero findet am 8. März in der T-Mobile Arena in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada statt.

dd/sb