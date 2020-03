Russland setzt ersten Schienenbus auf die Krim in Betrieb - Video

Ein Schienenbus hat am Samstag die ersten Passagiere vom Bahnhof der Hafenstadt Kertsch auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim nach Anapa, einem Kur- und Badeort am Schwarzen Meer in der Region Krasnodar im südlichen Russland, gebracht. Ein Fahrgast filmte, wie der Bus über die Krim-Brücke gefahren ist.