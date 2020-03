US-Atom-U-Boot sprengt arktischen Eispanzer – Video

Das Atom-U-Boot „USS Toledo“ der US Navy übt bei der Marineübung „IceX 2020“ im Polarmeer das Auftauchen im ewigen Eis. Wie die Kriegsmaschine die meterdicken Eismassen durchbricht, zeigt die US-Marine in einem Video.

Der offizielle YouTube-Kanal der US-Navy veröffentlichte kürzlich Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie ein U-Boot am Polarkreis auftaucht und dabei den dicken Eispanzer durchbricht.

Die United States Navy führt derzeit die Übung „ICEX 2020“ imdurch. Dafür wurde das Ice Camp Seadragon nördlich der Prudhoe Bay im US-Bundesstaat Alaska eingerichtet. An den Manövern nehmen die Atom-U-Boote „USS Toledo“ und „USS Connecticut“ teil.

Die U-Boote sollen in den kommenden drei Wochen den Transit unter dem Polareis sowie das Auftauchen am Nordpol üben, heißt es auf der Webseite der US Navy.

USS Toledo

Die „USS Toledo“ (SSN-769) ist ein Atom-U-Boot der Los-Angeles-Klasse der United States Navy, dessen offizielle Indienststellung am 24. Februar 1995 stattfand.

Die „Toledo“ hatte im April 2003 am Beschuss des Irak mit BGM-109 Tomahawk teilgenommen. Im Jahr 2004 diente das Boot im Persischen Golf als Geleitschutz für die „USS Kennedy“.

dd/sb