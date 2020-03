„Gegner abschrecken“: B-2-Bomber-Trio landet in britischer Luftwaffenbasis – Video

Am Himmel über Sydney ist am Donnerstag plötzlich ein Schriftzug aufgetaucht: „Wash Hands“ oder „Hände waschen“. Die Botschaft soll die Australier dazu auffordern, sich an die Hygienemaßnahmen in den Zeiten des Coronavirus zu halten. Viele Augenzeugen hielten die Aktion auf Video fest. Derzeit macht der Clip im Internet die Runde.