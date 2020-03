B-2-Bomber führen Militärübungen mit Nato-Partnern in Europa durch, um „Gegner abzuschrecken“ und „die Verbündeten zu beruhigen“, zitiert die britische Zeitung „Daily Mail“ eine Pressemitteilung der US-Luftwaffe. Nach Einsätzen in Portugal trafen drei Stealth-Bomber B-2 in Großbritannien ein.