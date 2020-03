Ukrainische Nationalisten feuern aus Leuchtpistole auf russische Botschaft – Video

In der Nacht zum Sonntag, genau um Mitternacht, ist eine neue Regelung in Kraft getreten, die angesichts der Corona-Krise die Schließung aller Restaurants, Bars und Kaffeehäuser in der französischen Hauptstadt verordnet. Die letzten Augenblicke des Pariser Nachtlebens – im Sputnik-Video.