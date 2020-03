In Tagen der Panik wegen der Coronavirus-Epidemie verwüsten manche Menschen in Australien die Ladenregale – Klopapier ist besonders gefragt. Ein Känguru scheint wohl das menschliche Benehmen etwas nachgeahmt zu haben.

In einem öffentlichen WC in dem australischen Bundesstaat New South Wales wurde ein Känguru entdeckt, das großes Interesse an einer Toilettenpapierrolle hatte.

Ein entsprechendes Video zeigt, wie das Tier versucht, ein bisschen Klopapier zu grapschen, und merkt offenbar nicht, dass in seiner Nähe Menschen sind.

Man kann nur hoffen, dass andere Tiere nicht zusammen mit Menschen die Supermärkte stürmen werden.

msch/mt/sna