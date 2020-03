Chinesischer Landwirt arrangiert 4000 Hühner zur Ehrung von Gesundheitspersonal

Statt zu Hause zu bleiben, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, strömen Tausende Studenten im US-Bundesstaat Florida an die Strände und in die Bars, um den Spring Break - die Frühjahrsferien - zu feiern. In der Zeit der Corona-Epidemie sind solche Bilder, die nun im Netz auftauchen, kaum zu glauben.