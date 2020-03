Luftbetankung russischer MiG-31 und Su-24 gefilmt – atemberaubendes Video aus dem Cockpit

Bei dem Manöver waren laut dem TV-Sender „Swesda“ mit Verweis auf den Pressedienst der Nordflotte mehr als 20 Crews von Abfangjägern MiG-31BM und taktischen Aufklärungsflugzeugen Su-24MR im Einsatz.

Die Piloten näherten sich in einer Höhe von 5000 bis 6000 Metern und mit einer Geschwindigkeit von 500 Stundenkilometern dem Tankflugzeug an. Innerhalb von wenigen Minuten mussten sie eine Distanz von zehn bis 15 Metern halten, solange der Treibstoff übergeben wurde.

Eingesetzte Maschinen

Die Suchoi(Nato-Codename: Fencer, zu dt.: Fechter) ist ein zweisitziger taktischer Bomber (Frontbomber), der zu Sowjetzeiten entwickelt wurde. Nach seinem Einsatz bei den sowjetischen Luftstreitkräften wird er bis heute von den Luftstreitkräften Russlands und anderer Länder eingesetzt. Die Su-24MR ist eine weitere Version der Su-24M als taktischer Aufklärer mit intern und extern in Behältern angebrachten Sensoren und Kameras.

Die Arbeiten an der MiG-31BM begannen im Jahre 1997. Die erste Maschine wurde am 11. Januar 1999 vorgestellt. Der Erstflug erfolgte im September 2005. Die Mikojan-Gurewitsch MiG-31 (Nato-Codename: Foxhound) ist ein in der Sowjetunion gebauter und vor kurzem modernisierter Überschall-Abfangjäger mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2,5 Mach. Zudem fungiert das Flugzeug als Träger für die moderne luftgestützte Hyperschallrakete Kinschal.

Das Tankflugzeug des Typs Il-78 kann bis zu drei Maschinen gleichzeitig in der Luft mit Treibstoff versorgen.

ak/sb