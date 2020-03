US-Armee zeigt Hyperschallgleiter in Aktion - Video

Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erfolgreich einen „Common Hypersonic Glide Body“ (C-HGB), einen hochmanövrierfähigen Hyperschallgleiter, getestet. Ein Video von dem Einsatz wurde am Freitag auf dem YouTube-Kanal der US-Marine veröffentlicht.

Das Geschoss wurde in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) von der Pazifik-Insel Kauai abgefeuert und soll mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit an dervorbestimmten Stelle eingeschlagen haben. Das teilten die US-Streitkräfte am Freitag mit.

Dabei spricht das Pentagon von einem „Meilenstein“, der es erlaube, in den kommenden Jahren über Hyperschall-Raketen zu verfügen.

Darin wollen die USA künftig mit Russland gleichziehen. Russland hat nach eigenen Angaben Hyperschallraketen bereits in Dienst gestellt. Die extrem schnellen Raketen sollen nicht von Abwehrsystemen abgefangen werden können. Zudem gelten sie als sehr gut manövrierbar.

dd/sb