Nackt aus der Badewanne: 61-jährige Madonna spricht über Coronavirus – Video

Pop-Ikone Madonna hat in ihren Instagram-Account eine Videoansprache geteilt, bei der sie das Coronavirus als einen „großartigen Gleichmacher“ bezeichnet. Dabei sitzt sie nackt in ihrer Badewanne.

Ihr Video betitelte Madonna mit „Gegen Diskriminierung-COVID-19!!“.

„COVID-19 ist es egal, wie reich, wie berühmt, wie lustig oder klug du bist, wo du lebst und wie alt du bist sowie welche Geschichten du erzählen kannst“, sagt Madonna in dem Clip.

„Das Virus ist ein großartiger Gleichmacher. Was daran schrecklich ist, ist das, was auch großartig ist“, führ sie fort.

„Das Schreckliche daran ist, dass es uns alle in vielerlei Hinsicht gleich gemacht hat. Das Wunderbare daran ist, dass es uns alle in vielerlei Hinsichtgleich gemacht hat“, so die Pop-Ikone.

Die 61-Jährige betonte außerdem, dass wir alle im gleichen Boot sitzen.„Wenn das Schiff untergeht, gehen wir alle unter“, schlussfolgerte der Star.

Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Coronavirus Covid-19 als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut aktuellen WHO-Angaben bereits mehr als 294.000 Menschen in 187 Ländern infiziert. Registriert wurden knapp 13.000 Todesopfer.

