Sport in Quarantäne: Franzose läuft Marathon auf dem Balkon – Video

Der 32-jährige Elisha Nochomovitz, der in der französischen Gemeinde La Balme wohnt, lief 42,2 Kilometer, indem er auf seinem Balkon im Kreise lief. Der Marathon dauerte sechs Stunden und 48 Minuten. Dabei machte der Franzose ungefähr sechstausend Runden.

En confinement dans son appartement, Elisha Nochomovitz un Toulousain a réussi l'exploit de courir un marathon, soit environ 42,2 km...sur son balcon...long de 7 mètres ! 😲💪#vacherfunradio #ConfinementJour3 #Covid_19 pic.twitter.com/NmiujYQ51v — Le Vacher Time (@VacherFunRadio) March 19, 2020

​Der Amateursportler Elisha teilte die Aufnahmen in sozialen Netzwerken. Darüber hinaus dankte er seiner Freundin, die ihm während des Marathons Wasser und M&Ms brachte. Laut der "Daily Mail" gab er aber zu, dass ihm wegen der ständigen Drehungen ab und zu übel geworden sei.

Coronavirus-Fälle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Coronavirus Covid-19 als Pandemie eingestuft. Weltweit wurden laut aktuellen WHO-Angaben bereits mehr als 300.000 Menschen in 187 Ländern mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Registriert wurden mehr als 15.000 Todesopfer. In Frankreich gibt es mehr als 16.000 Infizierte und 674 Todesfälle.

ac/mt