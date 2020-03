Kalaschnikow-Maschinengewehr zerplatzt wegen Dauerfeuer - Video

Die Antonow An-225 „Mrija“ (Deutsch: Traum) ist am Mittwoch nach 18 Monaten in Wartung wieder in die Luft gestiegen. Zu dem ersten Testflug startete das weltweit größte Flugzeug vom Antonow-Werksflughafen Kiew-Gostomel. Wie die An-225 vom Boden abhebt, zeigt ein Video des Konzerns Antonow.