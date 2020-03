Camouflage statt Quarantäne: Der britische bummelnde Busch - Video

Die Nachbarn des cleveren Mannes, Nicholas Murray und Madeline Mai-Davies aus der Stadt Stevenage, Hertfordshire, beobachten fast täglich, wie er sich von Kopf bis Fuß in Blätter-Verkleidung auf einen Spaziergang durch die Stadt begibt und manchmal sogar mit Einkaufstüten zurückkommt. Der Mann kriecht dabei durch echte Büsche wie ein Sonderagent oder Supersoldat.

Eine Szene mit ihrem Nachbarn veröffentlichte Madeline via TikTok. Das Video ist viral gegangen und bereits mehr als 16,5 Millionen Mal angesehen worden.

Am nächsten Tag erschien der Mann sogar mit zwei Kumpeln, die in schwarze Müllsäcke verkleidet waren. Diese Tarnkleidung schien nicht so raffiniert, ließ sie aber trotzdem in der städtischen Umgebung ungesehen bleiben.

om/tm