Quarantäne mit Luxus-Service: Touristen zeigen ihre schicken Unterkünfte - Video

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschloss die australische Regierung, alle aus dem Ausland heimkehrenden Bürger für zwei Wochen in Quarantäne zu schicken.

Wie der australische Premierminister Scott Morrison am Freitag in Canberra mitteilte, würden die heimkehrenden Bürger direkt vom Flughafen in Hotels oder andere Unterkünfte gebracht.

Dabei würden die Kosten für die Unterbringung die jeweiligen Bundesstaaten übernehmen.

Coronavirus in Australien

In Australien liegt die Zahl der Todesfälle nach Berechnungen der Universität bei 18 Menschen. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle beträgt 4559, als genesen gelten 358 Patienten.

dd/mt