Spaß muss sein: Tiere erobern alte Reviere zurück – Mensch in eigenen vier Wänden gefangen – Video

Immer mehr wilde Tiere tasten sich in die Städte vor, die früher nur so von Menschen gewimmelt haben. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus müssen nun die Bewohner in den eigenen vier Wänden hocken, was aber offensichtlich von der Tierwelt begrüßt wird. Eine Engländerin filmte eine süße Tier-Invasion direkt vor ihrem Haus.