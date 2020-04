Corona-Ansteckung im Supermarkt: So breitet sich Virus-Wolke aus – Video

Das passiert, wenn eine erkrankte Person ohne Mundschutz in einen Einkaufsladen geht und dort durch Husten oder Niesen Viren in der Luft verteilt.

Finnische Wissenschaftler zeigen mit Hilfe einer 3D-Simulation, wie sich eine Virus-Wolke in einem Laden ausbreitet. Dafür haben sie nachgestellt, was passiert, wenn eine erkrankte Person ungeschützt in einem Supermarkt hustet.

Das gezeigte Resultat ist eindeutig: Laut der Untersuchung bleiben die Vieren noch mehrere Minuten lang in der Luft nachweisbar. Dabei kann die Virus-Wolke sogar über die Regalreihen hinweg die Kunden im nächsten Gang erreichen.

In diesem Zusammenhang raten die Forscher, öffentliche Räume möglichst zu meiden.

„Jemand, der mit dem Coronavirus infiziert ist, kann husten und weggehen, aber extrem kleine Aerosolpartikel zurücklassen, die das Coronavirus tragen. Diese Partikel können dann in die Atemwege anderer in der Nähe gelangen“, erklärt Professor Ville Vuorinen von der Aalto-Universität.

„Wenn sie in ein Geschäft müssen, gehen sie so selten wie möglich dorthin. Halten Sie sich so kurz wie möglich dort auf“, so Vuorinen.

Wissenschaftler an der Bauhaus-Universität Weimar hatten zuvor die Luftbewegungen nach dem Husten und Niesen mit vorgehaltener Hand, in die Armbeuge, mit Maske und schließlich ohne jegliche Barrieren gezeigt.

Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden nach Angaben der Johns Hopkins University bereits mehr als 1,6 Millionen Menschen weltweit mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach 102.774 Todesopfer registriert.

dd/sb