ISS im Fokus: Hier fliegt der „Außenposten“ der Menschheit an der Sonne vorbei - Video

Faszinierende Aufnahmen der Internationalen Raumstation ISS sind dem Astrofotografen aus Deutschland Mehmet Ergün gelungen. Er konnte den Moment festhalten, als die ISS an der Sonne vorbeiflog.

Das Video, das der Fotograf auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte, wurde in der Stadt Rheinböllen in Rheinland-Pfalz am 7. April gemacht.

Die, die als der größte Außenposten der Menschheit im All gilt, erscheint dabei als ein kleiner schwarzer Punkt vor der Sonne.

Die ISS wird in internationaler Kooperation von 16 Staaten bzw. 5 Raumfahrtagenturen betrieben und ausgebaut.

Die Raumstation ist rund 420 Tonnen schwer. Ihre Spannweite beträgt 109 Meter.

Die ISS bewegt sich mit rund 28.000 Kilometern in der Stunde und umrundet die Erde in einer Höhe von rund 400 Kilometern.

dd/mt